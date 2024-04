Lucchese-Arezzo: 1-1 al 45' st Quattro minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 8 aprile 2024, 23:00

Il tecnico rossonero: "Ci sono nove punti a disposizione, e spingeremo sino in fondo. Gli episodi non ci sono andati a favore ma dobbiamo andare oltre, sappiamo che possiamo vincere. Io ci credo sino alla fine e anche loro lo hanno dimostrato. Il rigore? Rizzo Pinna in allenamento è infallibile"

domenica, 7 aprile 2024, 15:04

Nonostante l'ultimo periodo contraddistinto da un buon cammino, la Lucchese è ancora fuori dalla zona playoff, dopo il decisamente modesto inizio di 2024, e così affida alle ultime quattro gare di campionato le sue residue speranze di entrare nella griglia degli spareggi. La probabile formazione contro l'Arezzo

domenica, 7 aprile 2024, 14:47

Il tecnico rossonero sull'Arezzo prossimo avversario: "A parte la battuta di arresto contro la Juve, non meritata, viene comunque da un periodo di ottimi risultati. È una squadra che gioca, che sta bene, ma affronterà una Lucchese altrettanto consapevole dell’importanza della partita"

venerdì, 5 aprile 2024, 15:04

La nota marca di abbigliamento sportivo ha siglato un'intesa per i prossimi quattro anni: è la prima volta. Iniziato lo studio per individuare le nuove maglie. Lo Faso: "A partire dalla prossima stagione, i ragazzi indosseranno le divise che disegneremo insieme"