Lucchese, il nuovo sponsor tecnico è Kappa

venerdì, 5 aprile 2024, 15:04

di gianluca andreuccetti

La Lucchese ha presentato questa mattina alla Casa del Boia il nuovo sponsor tecnico: si tratta di Kappa, brand italiano leader nel settore dell'abbigliamento tecnico-sportivo. Erano presenti la responsabile del reparto vendite "Kappa 4 Team" Lauro Ronco, il responsabile del reparto vendite di Kappa Matteo Monaco, l'amministratore di Studio Sport Srl Davide Corti e anche l'amministratore delegato della Lucchese Ray Lo Faso.



"La Lucchese 1905 necessitava di un upgrade dal punto di vista dell'immagine legata alle proprie divise – ha commentato Lo Faso – per questo ci siamo guardati intorno e, siamo stati convinti e entusiasti di collaborare con Kappa, con la quale da subito abbiamo trovato un punto di incontro. l



"Siamo contenti di intraprendere questo cammino con la Lucchese – ha esordito Matteo Monaco, head of sales di Kappa e robe di Kappa. - Una partnership che spero possa legarsi al territorio. Non lavoriamo solo sul presente ma anche in ottica futura, cercando di far sognare quei giovanissimi che un giorno aspirano ad esordire con la maglia della propria squadra, tra i professionisti".



Successivamente, è intervenuta anche Laura Ronco, responsabile vendite "Kappa 4 Team": " Kappa e Lucchese sono legati da un unico comune denominatore: la ricerca dell'eccellenza. Lucca per noi è una città strategica. Ci sono sicuramente tutti i presupposti per fare bene".



"La durata della partnership con Kappa è di quattro anni – ha precisato Davide Corti, amministratore di "Studio Sport srl" e referente di Kappa sul territorio lucchese -. Un lasso di tempo tale da permettere di raggiungere determinati obiettivi. Kappa non è mai stato sponsor tecnico dei rossoneri e sono fiero dell'accordo che è stato raggiunto. Nella sua storia, la Lucchese ha avuto tante maglie iconiche. In vista della prossima stagione, analizzeremo alcune di esse, senza però copiarle, rivedendole quindi in chiave più moderna".



La conferenza stampa di stamani è stata anche l'occasione per annunciare ufficialmente l'inizio del progetto E-Sport in collaborazione con Fosber. Il progetto prevede la partecipazione della Lucchese al campionato virtuale di Serie C promosso da WeArena, partner della LegaPro. Negli scorsi giorni, sono stati selezionati i sei ragazzi che faranno parte del team rossonero (due titolari e due riserve). I due titolari, Matteo Cecchetti e Simone Della Mora, prenderanno parte alle fasi intermedie che avranno luogo a Verona sabato 6 aprile. In caso di qualificazione, disputeranno anche la fase finale, prevista per domenica 7 aprile.