Mister Gorgone: "La Fermana si gioca tanto, ma anche noi abbiamo un obiettivo importante"

sabato, 13 aprile 2024, 15:47

Il pari maturato contro l'Arezzo non lascia molto spazio in chiave play off ai rossoneri che si trovano a giocare in quel di Fermo contro una squadra con l'acqua alla gola, ma che ha dato chiari segni di ripresa.

giovedì, 11 aprile 2024, 14:03

Adorante, Artistico, Lescano, Morra, Merola, Patierno, Murano, Malcore, Shpendi: uno di questi sarà il centravanti della Lucchese che il prossimo anno dovrà essere vincente? Sono questi infatti gli attaccanti di Serie C in grado di segnare più di 15 gol nei loro rispettivi gironi

giovedì, 11 aprile 2024, 08:30

L'impegno contro i marchigiani non è affatto semplice: i ragazzi di Gorgone infatti si troveranno di fronte una compagine che occupa il penultimo posto in classifica e che quindi è in piena corsa per i playout. In questa stagione, la Fermana ha cambiato per ben tre volte l'allenatore

martedì, 9 aprile 2024, 16:42

Il tecnico dieci anni dopo la promozione della Lucchese in C riesce nell'impresa di portare la Juve Stabia in B: esonerato nel novembre del 2014, Pagliuca ha maturato diverse esperienze tra Serie D e Serie C, ritornando a Lucca nel 2021-22.