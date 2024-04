Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Non meritavamo di vincere, ma non dovevamo perderla"

domenica, 14 aprile 2024, 18:19

Sconfitta dolorosa per la Lucchese che con grande probabilità dovrà dire addio alla corsa playoff. In sala stampa, mister Gorgone ha analizzato lo stop maturato dai rossoneri sul campo della Fermana.

Come commenta la partita?

È stata la partita che mi aspettavo, combattuta e sporca. Loro si giocavano tanto come del resto anche noi. La partita si era messa bene andando in vantaggio poi gli abbiamo regalato due gol. Non meritavamo di vincere, ma non dovevamo perderla. Abbiamo provato a vincerla in tutti i modi e poi abbiamo preso il secondo gol su un contropiede facile che non possiamo concedere.



Con questa sconfitta come considera la corsa playoff?



I playoff ora più di prima dipenderanno dai risultati degli altri e poi da noi. La cosa certa è che per coltivare la nostra speranza e sperare di raggiungere un obiettivo bisogna fare di più, altrimenti è dura.



Cosa è mancato per vincere oggi?



Queste partite per vincerle devi sfruttare quello che ti crei e che ti capita e mantenerlo fino alla fine. Non abbiamo mai vinto una partita sporca, questo è un dato di fatto. In questi campionati vincere le partite sporche cambia l'inerzia di una stagione e a noi quest'anno è mancato questo aspetto.