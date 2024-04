Porta Elisa News



Mister Gorgone: "A parte Visconti, tutti a disposizione"

domenica, 7 aprile 2024, 14:47

Mister Gorgone, alla vigilia della gara con l'Arezzo, torna a fare il punto per il tramite dell'ufficio stampa rossonero.

Mancano 4 partite (Arezzo, Fermana, Carrarese, Ancona), due derby in casa e due trasferte con squadre che proveranno di tutto per evitare la retrocessione. Partite molto diverse tra di loro, come vede questo rush finale?



“Ci sono 12 punti a disposizione e per tutte le squadre, seppur diverse e con diversi obiettivi, saranno punti preziosi, direi determinanti”.



L’Arezzo dista 4 punti dalla Lucchese, una vittoria aumenterebbe le possibilità di play off che sarebbero un grande traguardo, stessa cosa vale per l’Arezzo. Che derby si aspetta?



“L’Arezzo, a parte la battuta di arresto contro la Juve, non meritata, viene comunque da un periodo di ottimi risultati. È una squadra che gioca, che sta bene, ma affronterà una Lucchese altrettanto consapevole dell’importanza della partita, della possibilità che abbiamo di giocarci i play off e questi ragazzi si sono meritati questa possibilità”.



Puó farci il punto sulla situazione infortunati? De Maria, Visconti, Gucher e se ci sono altri giocatori in forse.



“Visconti ancora out, De Maria e Gucher si sono riaggregati così come Disanto e Russo che avevano avuto lievi problemi muscolari, ma per domani credo siano tutti a disposizione”.



Federico Russo nelle ultime partite in cui è stato chiamato in causa, anche da subentrato ha risposto molto bene, crede che possa trovare maggior spazio in questo rush finale?



“Federico Russo è sempre presente, si fa trovare pronto perché si allena alla grande, indipendentemente se la partita prima ha giocato dall’inizio o non ha giocato, a volte deve essere solo più sereno per poter esprimere appieno le sue qualità. Purtroppo dall’inizio posso schierarne solo 11 e qualcuno inevitabilmente lo penalizzo , e mi dispiace, ma il giocatore deve tenere alta la sua performance settimanale e poi le occasioni capitano e bastano attimi o pochi minuti per essere decisivi”.