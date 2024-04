Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Play off? Ci credo e ci crediamo"

lunedì, 8 aprile 2024, 23:00

Un pari che allontana la zona play off, un pari che sembrava riservare un'altra giornata storta, mister Gorgone è tutto sommato soddisfatto: "Chiaro che il rigore cambia l'inerzia della gara ma questo è il calcio. Ci sono nove punti a disposizione, e spingeremo sino in fondo. Gli episodi non ci sono andati a favore ma dobbiamo andare oltre, sappiamo che possiamo vincere. Io ci credo sino alla fine e anche loro lo hanno dimostrato di crederci in campo. Non dobbiamo piangerci addosso per le occasioni sprecate ma devo sottolineare la capacità dei ragazzi di reagire".

Benassai sull'esterno? Non è la sua posizione ideale ma avevo De Maria non ancora al meglio e Visconti infortunato. Fedato? E' recuperato speravo riuscisse e finale a trovare un numero. I rigori sbagliati? Rizzo Pinna in allenamento non ne sbaglia uno ma i rigori sono una cosa particolare. Speriamo bene perché Tumbarello e Cangianiello hanno accusato problemi. L'Arezzo? E' una squadra che ho sempre messo nella prima fascia".