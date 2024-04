Lucchese, la mediocrità fatta squadra

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 21 aprile 2024, 18:28

Il tecnico contesta l'angolo da cui è nato il rigore: "Era sia fallo su Sabbione che rimessa dal fondo, mi sono arrabbiato per questo episodio costato la partita. Ci abbiamo messo molto impegno, i valori sono diversi. È stato un anno complicato.

domenica, 21 aprile 2024, 16:03

Ultimo impegno, almeno della stagione regolare, al Porta Elisa: i rossoneri si trovano di fronte la terza forza del campionato. Mister Gorgone sceglie un assetto prudenziale e rilancia Visconti. Capello sfiora il gol di testa sul finire del primo tempo, nella ripresa occasione per Rizzo Pinna poi sblocca Finotto su...

sabato, 20 aprile 2024, 18:11

Davanti alla Carrarese terza forza del girone che sarà seguita da circa 400 tifosi e al proprio pubblico, ancora una volta deluso da una stagione davvero mediocre, i rossoneri sono chiamati a uno scatto di orgoglio, a prescindere dalle residue possibilità play off. La probabile formazione

sabato, 20 aprile 2024, 13:09

Il tecnico rossonero: "Contro la Carrarese, servirà coraggio per giocare, per fare le scelte giuste senza timore. Serviranno sacrificio, umiltà e cattiveria per contrastare ferocemente le qualità dell’avversario. Servirà che il desiderio di batterli sia superiore al timore di non riuscirci"