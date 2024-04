Porta Elisa News



Bene Tiritiello, male Benassai

lunedì, 8 aprile 2024, 23:21

Chiorra 6,5: Solita partita di ordinaria amministrazione e gol subito al primo tiro in porta; mezzo voto in più perché non si fa prendere in giro da Pattarello, il che non è scontato in questa Lucchese.

Quirini 6,5: Copre e corre sulla fascia senza risparmiarsi, commettendo anche tanti errori e imprecisioni, ma di fatto è l'unico che si prende la responsabilità di spingere quando la squadra, che gioca a due all'ora, non ha soluzioni per guadagnare campo; da un suo cross viene fuori il gol.

Benassai 5: Parte centrale nella difesa a tre e controlla senza problemi la sua zona di campo e gli avversari poi, come ogni volta che la squadra gioca a tre, Gorgone si accorge che il centrocampo è sovrastato e completamente in mano all'Arezzo, allora passa a quattro e lo lascia un'ora a fare il terzino, dove ovviamente per struttura fisica e caratteristiche soffre contro chiunque, oltre a non partecipare alla manovra, tanto che a sinistra i rossoneri non riescono mai a costruire. Il voto è suo, ma non è colpa sua.

Gucher 5: E' indubbio che la sua classe sia di altra categoria e si può anche capire che Gorgone non voglia mai rinunciare al suo contributo, ma stavolta ritmo e condizione atletica non sono davvero appropriati.

Sabbione 6: Efficacie e grintoso, dove c'è lui gli ospiti raccolgono poco o nulla.

Tiritiello 6,5: Voto di stima perché lotta come un leone, ci mette grinta e tenta anche di dare un contributo spingendosi avanti; tuttavia, come altre volte, la squadra è messa talmente male in campo che si deve sobbarcare l'onere di dover fare il regista, facendo tanta confusione e molti errori.

Guadagni 5,5: Non gli si può certo rimproverare l'impegno, ma quando c'è da fare la giocata sbaglia anche le cose più semplici; l'impressione è sempre che sia più fumo che arrosto.

Tumbarello 6: Con Gucher palesemente fuori condizione, sostanzialmente deve sostenere da solo il centrocampo, trovandosi sovente in inferiorità numerica e andando in difficoltà; come se non bastasse gli è richiesto anche un contributo nell'accompagnare le azioni in avanti: lo fa, però chiaramente è poco lucido; logicamente esce stremato.

Yaboah 7: Non si contano i tagli e gli scatti per offrire sbocchi alla farraginosa manovra della Lucchese, ma è un po' come predicare nel deserto; da una sua giocata da centravanti d'area arriva il rigore, poi fa anche gol.

Rizzo Pinna 5,5: Schierato in posizione ibrida, parte seconda punta con licenza di abbassarsi a fare il trequartista: è anche ispirato, peccato che quando si trova a suggerire o non ci sono sbocchi perché Yeboah è da solo in mezzo all'area, o debba imbeccare compagni non proprio a loro agio negli inserimenti; entra e esce dalla partita ma, quando ci entra, l'Arezzo non sa come contenerlo. Il voto chiaramente è frutto dell'ennesimo rigore sbagliato, peraltro calciato in modo orrendo.

Cangianello 5: Esterno a tutta fascia ci mette tanta corsa e dinamismo, ma nessuna soluzione efficacie in fase di costruzione, rifinitura e inserimento: d'altra parte in quel ruolo ha già dimostrato di non essere in grado di dare il contributo eccellente che sa offrire in mezzo al campo, dove la sua mancanza si è sentita tantissimo, tant'è che la squadra non è mai riuscita a dare continuità alla pressione esercitata verso la difesa dell'Arezzo. Che lui e Benassai siano stati schierati in questo modo la dice tutta sulla fiducia che Gorgone ha in De Maria e Alagna.

Disanto, Russo, De Maria, Astrologo, Fedato s.v.: Cambi tutti tardivi, nessuno di loro entra in partita e con Fedato, che sbaglia un gol sottoporta, schierato centrale e Russo sulla fascia il numero di giocatori buttato in campo in posizioni non adatte alle loro caratteristiche tocca vette mai viste prima.