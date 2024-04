Porta Elisa News



Porta Elisa, Barsanti: "Ecco quanto spenderemo per le torri faro"

venerdì, 5 aprile 2024, 14:52

L'impegno complessivo del Comune di Lucca per le torri faro del Porta Elisa sarà di 350mila euro, lo conferma con un posto sul proprio profilo Facebook l'assessore allo Sport Fabio Barsanti che ricorda come l'amministrazione sistemerà le torri faro per consentire alla Lucchese di giocare la prossima stagione.

"Un intervento necessario – scrive – a prescindere dall’iter progettuale del nuovo stadio, non più sufficiente ad ottenere la proroga dell’agibilità. Una messa in sicurezza definitiva per adempiere alle richieste della commissione di vigilanza di superamento delle opere provvisionali (i cavi di acciaio presenti ormai da anni). Per questo abbiamo approvato in giunta una variazione al piano triennale dal valore di 150.000€ con mezzi propri, che vanno ad aggiungersi alle 200.000€ già previste a mutuo per lo stadio, per un totale di 350.000€. Un intervento che ci consentirà, tuttavia, di compensare la spesa attraverso un risparmio di 146.600€ all’anno per il noleggio delle torri faro aggiuntive, collocate nel 2021. Abbiamo trovato un Porta Elisa fatiscente e quasi inagibile, e tra i nostri doveri vi è quello di garantire alla squadra della città l’utilizzo dello stadio".