Porta Elisa, ecco lo stanziamento comunale per le nuove torri faro

giovedì, 4 aprile 2024, 14:24

Stadio Porta Elisa, arrivano i soldi per il rifacimento delle torri faro: la giunta comunale in una delle ultime riunioni ha deliberato uno stanziamento straordinario attraverso una variazione di bilancio del Piano Triennale delle Opere pubbliche 2024-2026 prevedendo l’intervento alle torri faro dello stadio comunale per un importo pari a 150mila euro.

Dunque, a prescindere dal progetto, per il momento ancora in fase interlocutoria del nuovo Porta Elisa, il Comune ha deciso di muoversi in prima persona per adeguare una volta per tutte la questione dell'illuminazione che da anni va avanti con l'ausilio di mini impianti posti ai bordi del campo. La prima torre dovrebbe essere rimodernata già entro il giugno prossimo. Nella stessa seduta, si è provveduto alla liquidazione del residuo di quanto dovuto alla Lucchese per le spese di straordinaria manutenzione sostenute la scorsa estate per 100mila euro.