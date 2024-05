Porta Elisa News



Gorgone nel mirino di alcuni club di C

martedì, 21 maggio 2024, 19:42

di gianluca andreuccetti

Si preannuncia un'estate intensa in casa Lucchese. Saranno mesi importanti, in cui la società dovrà gettare delle basi solide in vista della prossima stagione. Prima di pensare al calciomercato, la proprietà dovrà inevitabilmente definire quelli che saranno i quadri tecnici.

Oltre alla nomina del nuovo direttore sportivo, l'altro nodo da risolvere è la questione legata all'allenatore. Nonostante Gorgone abbia incassato a più riprese la più totale fiducia da parte di Bulgarella, il suo futuro a Lucca sarebbe in bilico. Nonostante una stagione difficile ed altalenante, l'ex tecnico del Frosinone Primavera ha impressionato per il suo gioco e secondo quanto riportato da Il Corriere di Romagna, il Rimini starebbe sondando la pista che porta all'attuale allenatore della Lucchese. Dopo l'eliminazione dai playoff, i biancorossi hanno deciso di non continuare con Emanuele Troise.

Non solo Rimini. Secondo quanto riportato da TrivenetoGoal, Giorgio Gorgone sarebbe in corsa anche per la panchina della Triestina. Al momento, le sue quotazioni rimangono però basse, con Santoni e Donati che sembrerebbero in vantaggio. Per il tecnico romano si tratterebbe eventualmente di un ritorno: a Trieste ha avuto sia esperienze da calciatore che da assistente di Roberto Stellone.