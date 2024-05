Porta Elisa News



Lavori al Porta Elisa, il Comune approva una delibera di indirizzo

venerdì, 24 maggio 2024, 18:04

Come anticipato sabato scorso al Museo rossonero dal sindaco Pardini e dagli assessori Barsanti e Buchignani, la giunta comunale tira a diritto sul Porta Elisa e approva una delibera di indirizzo nella quale si impegna ad “attivare le procedure necessarie per una riqualificazione complessiva dello Stadio Porta Elisa, tali da renderlo idoneo per strutture, dotazioni e impianti per la serie B e adeguabile alla serie A, valutando preventivamente l’interesse del coinvolgimento attivo del club o, in alternativa, procedere ad una progettazione da parte dell’amministrazione finalizzata a una concessione, o ancora, intervento diretto dell’amministrazione anche previo reperimento di finanziamenti sull’impiantistica sportiva”.

Dunque, il primo atto formale del dopo progetto Aurora Immobiliare è stato compiuto, ora ci sarà da capire se sussisterà la reale volontà del club presieduto da Andrea Bulgarella a farsi carico dei lavori di ristrutturazione (o in un project financing o con una concessione di lunga durata) oppure di altri soggetti. In caso di assenza, il Comune, secondo quanto più volte dichiarato, provvederà in prima persona con una serie di lavori a lotti, primo dei quali alla tribuna. Il terreno di gioco, invece, sarà interamente rifatto a giugno a carico del Comune in quanto proprietario, ma poi la manutenzione sarà a cura della Lucchese, mentre i fari di illuminazione e il nuovo impianto di videosorveglianza saranno sostituiti nei prossimi mesi.