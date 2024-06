Porta Elisa News



Bulgarella a Lucca per pianificare il futuro

martedì, 11 giugno 2024, 09:05

Giornata tutta dedicata alla Lucchese, quella di ieri per il presidente Bulgarella che era in città e che ha incontrato diverse persone per iniziare a programmare la stagione. Sul tavolo, oltre alla questione della manifestazione di interesse per il Porta Elisa, che dovrebbe ormai essere imminente, anche il settore giovanile.

In questo senso, Bulgarella ha incontrato Massimo Morgia per riannodare i fili dopo che dal febbraio scorso, quando fu presentato alla stampa, se ne erano un po' perse le tracce. Il presidente avrebbe assicurato massimo appoggio al progetto dell'ex calciatore rossonero che intende, passo dopo passo, ricostruire il settore giovanile. Tante le partite aperte per l'imprenditore siciliano che pare intenzionato, finalmente, a occuparsi in prima persona della società.