Ferrarese: "Costruiremo una squadra che dia soddisfazioni a tutto l'ambiente"

lunedì, 24 giugno 2024, 13:11

di gianluca andreuccetti

Si è tenuta oggi nella sala stampa del Porta Elisa la presentazione ufficiale del nuovo direttore sportivo della Lucchese Claudio Ferrarese. Presentazione che è arrivata ad una settimana esatta dalla sua ufficializzazione. Oltre al Ds, a fare le veci del presidente Bulgarella, presente anche Bruno Russo. A prendere la parola è stato proprio il responsabile del settore giovanile rossonero: "Parto con il dire che la Lucchese è una società forte. Sia la stampa che i tifosi dovranno stare tranquilli: quando il campionato inizierà, avremmo una squadra competitiva".

Ferrarese ha esordito parlando della sua prima settimana in rossonero: "In questi anni ho seguito la Lega Pro e posso dire che ho un buona conoscenza della categoria. Ho un contratto annuale e, essendo qui da appena sette giorni, ho avuto poco tempo per lavorare, ma lavorerò dieci ore al giorno per costruire una squadra che dia soddisfazioni a tutto l'ambiente e alla società che mi mi ha dato fiducia. Riparto da una base solida che sono mister Giorgio Gorgone e il suo staff. Per me questa è una cosa importantissima, penso che Giorgio sia un grande allenatore e una grade persona con uno staff competente con cui si cercherà di migliorare tutto quello che è stato fatto l'anno scorso".

Il nuovo Ds si è già fissato degli obiettivi: "Oggi abbiamo in rosa 12/13 giocatori , ne serviranno altrettanti. Dei calciatori sotto contratto, qualcuno andrà via. Con l'inizio ufficiale del mercato avremo un quadro più preciso".

Ambizioni che di certo vanno in contrasto con quello dichiarato dal presidente Bulgarella: "Il presidente, come me, ha grande entusiasmo. Cercherò di fare il massimo, senza però dire che vinceremo il campionato. Farò di tutto per portare in alto la squadra, però bisogna essere realistici".

Lucchese che rischia di arrivare al ritiro con una squadra ancora incompleta: "Con la proprietà non ho parlato del budget che avrò a disposizione per il calciomercato. Andremo in ritiro con un organico ancora incompleto, devo essere onesto: qualche giocatore lo prenderemo dopo. La mia volontà è quella di costruire un progetto a lungo termine, cercando di mettere sotto contratto e valorizzare i giocatori di nostra proprietà. La nostra squadra sarà formata da tanti giovani, con qualche giocatore esperto. Sempre in entrata, guarderemo con attenzione anche alla Serie D e al campionato Primavera".

Ferrarese si è concentrato anche sulle possibili cessioni: "Tutti sono importanti, nessuno è indispensabile. Non mi opporrò ai calciatori che vorranno andare via dalla Lucchese. C'è sicuramente bisogno di tempo per programmare".

Il direttore sportivo rossonero ha fatto il punto anche sui giovani che quest'anno hanno vestito, in prestito, la maglia della Lucchese: "Con Angelozzi abbiamo parlato del possibile ritorno di Cangianiello. Il centrocampista partirà in ritiro con il Frosinone, non so se tornerà. Inoltre, proveremo a riportare a Lucca anche Yeboah, operazione che non sarà affatto semplice".