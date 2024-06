Porta Elisa News



I rossoneri inseriti nel girone B

venerdì, 28 giugno 2024, 13:24

La Lega Pro ha comunicato la composizione dei gironi del torneo 2024-2025, i rossoneri saranno nel girone B ancora una volta. Ecco le squadre che lo compongono tra cui figura il Milan B appena ammesso nella terza serie: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago, Lucchese, Milan B, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Entella, Vis Pesaro. Un girone decisamente complesso, dove sono finite anche due delle retrocesse dalla B.

Nei giorni scorsi la Lega Pro aveva fissato le date di inizio e di conclusione del torneo 2024-2025: si comincia il 25 agosto, si conclude a fine aprile. Definite anche le date della Coppa Italia che esordirà l'11 di agosto. La fase regolare si concluderà il 27 aprile. Sono previsti tre turni infrasettimanali: mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre, mercoledì 12 marzo. La Coppa Italia invece scenderà in campo l'11 agosto per il primo turno e il 18 agosto per il secondo, gli ottavi di finale saranno il 27 novembre, i quarti il 18 dicembre, le semifinali (andata e ritorno) il 22 gennaio e il 12 febbraio, mentre la finale (anch'essa andata e ritorno) mercoledì 26 marzo e mercoledì 9 aprile.