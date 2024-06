Porta Elisa News



La Lucchese mette Di Carmine nel mirino

mercoledì, 19 giugno 2024, 17:21

di gianluca andreuccetti

Il mercato della Lucchese può entrare finalmente nel vivo. Dopo aver ufficializzato Claudio Ferrarese come nuovo direttore sportivo, adesso i rossoneri possono pensare alla costruzione della squadra in vista della prossima stagione. Da sottolineare che il nuovo responsabile dell'area tecnica lavorerà a stretto contatto con il presidente Andrea Bulgarella, che quindi avrà un ruolo più centrale all'interno delle strategie di mercato della Pantera.

Uno degli anelli deboli dell'ultima stagione è stata sicuramente la fase offensiva. Come noto, la Pantera è sulle tracce di un attaccante che possa innalzare il livello tecnico e realizzativo di tutta la squadra. Secondo le ultime voci, la Lucchese sarebbe interessata a Samuel Di Carmine del Catania. Il centravanti sarebbe tra i giocatori che quest'estate potrebbero lasciare la Sicilia. Un'operazione che economicamente può apparire proibitiva per i rossoneri. Considerati però gli ottimi rapporti tra Bulgarella e Faggiano, non è escluso che la trattativa possa andare avanti sulla base del prestito, con un eventuale diritto di riscatto.

Nativo di Firenze, Di Carmine è cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, squadra con la quale ha esordito in Serie A appena 18enne. Stiamo parlando di un classe 1988, quindi di un calciatore non giovanissimo, ma con alle spalle più di 300 presenze in Serie B. Durante la sua carriera ha vestito le maglie di QPR in Inghilterra, Perugia, Virtus Entella e Verona, tra le altre. Il suo apice lo ha raggiunto nel 2017/18, segnando 22 reti con la maglia del Perugia, in cadetteria. Al netto di qualche infortunio, a Catania il centravanti toscano è riuscito ad andare comunque in doppia cifra, siglando 10 reti in 28 presenze.

Come detto anche prima, l'unico aspetto che potrebbe non convincere è l'età del giocatore: a settembre, Di Carmine compirà 36 anni. Una scelta che andrebbe in controtendenza con la filosofia dei giovani portata avanti, in parte, dalla Lucchese, che con grande probabilità perderà Yeboah, classe 2002 e ancora all'inizio della sua carriera. Da sottolineare che le uniche prime punte a disposizione al momento sono Magnaghi e Ravasio, sul quale però ci sarebbe da registrare il pressing del Sorrento.