Lucchese, direttore sportivo cercasi

domenica, 2 giugno 2024, 21:29

di gianluca andreuccetti

In casa Lucchese regna grande incertezza. A un mese esatto dall'inizio della sessione estiva del calciomercato, i rossoneri non hanno ancora un direttore sportivo. Prima di pensare alla costruzione della squadra, la società dovrà definire l'organigramma in vista della prossima stagione. Senza dimenticarci di mister Gorgone che, ad oggi, non è ancora chiaro se rimarrà o meno a Lucca.

Per quanto riguarda il direttore sportivo, diversi i nomi che sono circolati ultimamente. Si era parlato dell'ex Ancona Micciola, di Mignemi, che ha rescisso da poco con il Gubbio e, qualche settimana fa, pare che ci sia stato anche un sondaggio da parte della Lucchese per Antonio Amodio, quest'anno al Giugliano nel girone C. Al momento, in pole position ci sarebbe però Antonello Laneri. Il ds conosce molto bene Bulgarella, avendo lavorato con lui per tanti anni. L'unico ostacolo è dato dal contratto, con Laneri che infatti è vincolato al Catania fino al 2025. Con l'ufficializzazione di Daniele Faggiano, gli etnei hanno al momento due direttori sportivi sotto contratto. Non è escluso quindi che nei prossimi giorni ci possano essere delle novità.

Come anticipato qualche giorno fa, non è escluso però che la Lucchese decida di andare avanti senza nominare un direttore sportivo. La proprietà potrebbe in alternativa nominare una figura interna alla società e affidargli, formalmente, la gestione dell'area sportiva. L'unico requisito è che questa figura sia in possesso del patentino da direttore sportivo. In quel caso, i rossoneri potrebbero portare avanti le trattative di mercato affidandosi ad un consulente esterno.