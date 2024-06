Porta Elisa News



Lucchese, Prato e Massese: ecco chi manca da più tempo dalla Serie B

martedì, 11 giugno 2024, 08:38

Con la trionfale cavalcata della Carrarese nei playoff, conclusasi con la vittoria in finale contro il Vicenza, i marmiferi sono riapprodati dopo ben 76 anni in Serie B. Il successo è valso a evidenziare ancora di più la situazione davvero sconfortante della Lucchese che manca da ben 25 anni dalla Cadetteria ( la stagione 1998-1999 è quella che ha segnato la retrocessione a cui per il momento non è stato posto rimedio).

Non è record, ma poco ci manca. Infatti, se quasi tutte le squadre che periodicamente hanno affrontato la Lucchese sono finite negli anni in B e spesso in A, anche guardando al solo livello regionale, il quadro è sconfortante: solo la Massese e il Prato mancano da più tempo dei rossoneri dalla Cadetteria. I bianconeri hanno fatto la loro comparsa nel 1970-1971, i lanieri nella stagione 1963-1964. Solo queste due realtà sono messe peggio della Lucchese.

Detto infatti della recentissima promozione della Carrarese, e tralasciando Fiorentina e Empoli (la prima in B nel 2003-2004, il secondo nel 2020-2021 ma per tornare in A) va ricordato come il Pisa sia attualmente in Serie B e il Livorno vi sia stato per l'ultima volta nel campionato 2019-2020. La musica non cambia anche se si guarda a società meno titolate della Lucchese (tabellino complessivo alla mano): il Grosseto è stato in Serie B per l'ultima volta nel 2012-2013, l'Arezzo nella stagione 2006-2007, il Siena nella 2013-2014, la Pistoiese in quella 2001-2002. A conti fatti, la Lucchese è tra le tre che mancano da più tempo. Quando verrà rotto l'incantesimo?