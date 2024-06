Porta Elisa News



Mercato, Russo verso il Livorno

lunedì, 10 giugno 2024, 15:58

E' tra i giocatori con la valigia in mano, anche se avrebbe il contratto per un altro anno. Federico Russo, che era rientrato alla Lucchese lo scorso anno dopo aver proprio in rossonero mosso i suoi primi passi nel calcio professionistico, è sempre più un obiettivo concreto del Livorno che in questa stagione vuole assolutamente ritornare in Serie C dopo l'inferno dei tanti anni tra i dilettanti.

Nella città labronica danno quasi per fatta la trattativa, anche perché Russo a Livorno ritroverebbe proprio la coppia che lo ha valorizzato ai tempi del San Donato Tavarnelle, ovvero Paolo Indiani in panchina ed Egidio Bicchierai nelle vesti di direttore sportivo. Il classe 1997, dopo un avvio importante, è progressimavente uscito dai radar di mister Gorgone e nelle 28 gare disputate, molte come subentrato, ha realizzato solo due gol contro i 10 dell'anno prima nel San Donato e i 20 (ma in Serie D) della stagione ancora precedente.