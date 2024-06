Stadio, Barsanti: "Attendiamo novità a breve"

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 11 giugno 2024, 23:23

Ferrarese nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di capo scouting proprio per i rossoneri: il suo profilo sarebbe uno dei più quotati per ricoprire il ruolo di diesse, o, in alternativa, come consulente dello stesso Bulgarella. In corsa sarebbe ancora Laneri

martedì, 11 giugno 2024, 09:05

Giornata tutta dedicata alla Lucchese, quella del presidente Bulgarella che ha incontrato diverse persone per iniziare a programmare la stagione. Sul tavolo, oltre alla questione della manifestazione di interesse per il Porta Elisa, ormai essere imminente, anche il settore giovanile con un incontro con il responsabile Morgia

martedì, 11 giugno 2024, 08:38

Non è record, ma poco ci manca: se quasi tutte le squadre che periodicamente hanno affrontato la Lucchese sono finite negli anni in B e spesso in A, anche guardando al solo livello regionale, il quadro è sconfortante: solo la Massese e il Prato mancano da più tempo dei rossoneri...

lunedì, 10 giugno 2024, 15:58

Dopo una stagione tutto sommato deludente, nella città labronica Russo ritroverebbe proprio la coppia che lo ha valorizzato ai tempi del San Donato Tavarnelle, ovvero Paolo Indiani in panchina ed Egidio Bicchierai nelle vesti di direttore sportivo