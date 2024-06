Porta Elisa News



Ufficiale: Lucchese in ritiro al Ciocco dal 15 luglio

martedì, 25 giugno 2024, 16:49

Attraverso una nota ufficiale, la Lucchese ha annunciato che il ritiro in vista della stagione 2024-25 si terrà presso Il Ciocco. Anche quest'anno, la società rossonera ha scelto la struttura di Castelvecchio Pascoli come luogo per preparare la nuova stagione. Sarà un ritiro di dieci giorni, dal 15 al 25 luglio. Durante la preparazione, sarà inoltre organizzata un'amichevole aperta a tutti i tifosi.

Di seguito, il comunicato ufficiale della Lucchese.

"La Lucchese 1905 annuncia che il ritiro estivo in vista della stagione sportiva 2024-2025 si terrà presso Il Ciocco dal 15 al 25 luglio.

Durante il ritiro c'è anche l'intenzione di organizzare una partita amichevole aperta al pubblico. Il giorno, l'orario e l'avversario sono in corso di definizione.



"Il Ciocco rappresenta la location ideale per il nostro ritiro estivo - ha spiegato l'amministratore delegato Rossonero, Ray Lo Faso. - Lo scorso anno ci siamo trovati molto bene e siamo certi che sia il luogo ideale per prepararsi al meglio in vista dell'inizio della stagione".



"Il Ciocco è particolarmente felice di poter accogliere anche quest'anno il ritiro della Lucchese 1905 che ringrazia per la rinnovata fiducia - spiega l'amministratore delegato de Il Ciocco, Andrea Barbuti. - E' un ottimo segnale da vari punti di vista, tra cui quello della forte sinergia tra due realtà della provincia di Lucca che puntano entrambe ad obiettivi di sviluppo e crescita importanti non solo per se stesse ma ancora di più per il territorio che rappresentano".