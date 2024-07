Porta Elisa News



Antoni: "Ai tifosi chiedo di riempire lo stadio"

lunedì, 15 luglio 2024, 20:43

di fabrizio vincenti

Giocare nella squadra della propria città non è affare né privilegio per tutti: Edoardo Antoni, lucchese di Lucca, 24 anni e una carriera sinora nei dilettanti, ha coronato il sogno di vestire la maglia della sua città. Un sogno, come spiega, che è cominciato a divenire realtà l'estate scorsa, anche se ha preso forma solo pochi giorni fa. E ora il terzino sinistro è in quel del Ciocco.

"E' stata una storia piuttosto lunga, l'interessamento è cominciato lo scorso anno, quando durante l'estate giocai una amichevole con il Tau proprio contro la Lucchese: mister Gorgone rimase positivamente impressionato, a gennaio sembrava potesse già esserci il passaggio, che poi, d'accordo con il mio procuratore, è arrivato in questa sessione di mercato e Lucca è stata la scelta finale".

Cosa significa da lucchese vestire questa maglia?

"Per un calciatore è uno stimolo in più e non vedo l'ora di essere nel mio stadio. Negli ultimi anni non l'ho frequentato visto che giocavo, ma da piccolo andavo in curva soprattutto nella partite clou come quelle con il Pisa".

Quali sono le sue caratteristiche?

"La mia caratteristica principale è la corsa, il mio piede è il sinistro. I gol? Qualcuno, ma spero di migliorarmi".

Dove può arrivare la Lucchese?

"L'obiettivo è fare meglio, il direttore sta lavorando a tempo pieno per migliorare la squadra e completare la rosa, è presto per trarre un giudizio, dobbiamo attendere la fine del mercato".

Cosa si sente di promettere ai tifosi?

"Più che una promessa, faccio una richiesta: quella di sostenerci e di riempire lo stadio. Quanto all'impegno, sarà massimo".