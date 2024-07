Porta Elisa News



Lucchese, il campionato inizierà venerdì 23 agosto

lunedì, 29 luglio 2024, 11:51

La Lega Pro ha comunicato gli orari e i giorni dei primi sette turni di campionato: la Lucchese farà il suo esordio in serale, venerdì 23 agosto alle ore 20,45 a Pineto. Stesso orario e stesso giorno anche per l'esordio al Porta Elisa della settimana successiva. In generale, orari e giorni molto complicati per chi vorrà seguire la squadra. Ecco il quadro completo delle gare dei rossoneri:

Venerdì 23 agosto, ore 20,45

Pineto-Lucchese

Venerdì 30 agosto, ore 20,45

Lucchese-Gubbio

Domenica 8 settembre, ore 18,30

Spal-Lucchese

Lunedì 16 settembre, ore 20,45

Lucchese-Rimini

Domenica 22 settembre, ore 18,30

Ascoli-Lucchese

Mercoledì 25 settembre, ore 18,30

Lucchese-Pianese

Lunedì 30 settembre, ore 20,45

Lucchese-Milan B