Mercato, fatta per Welbeck

lunedì, 29 luglio 2024, 19:16

di gianluca andreuccetti

Si accende il mercato della Lucchese. Dopo aver definito l'arrivo di Palmisani, il Ds Ferrarese è pronto ad un doppio colpo in entrata. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Lucchese ha definito l'arrivo a centrocampo di Nana Welbeck dal Catania. Il calciatore si unirà ai rossoneri a titolo definitivo. Per lui pronto un contratto biennale. Un colpo in entrata importante per la Lucchese, che ha vinto il duello di mercato con il Monopoli.

Nato in Ghana nel 1994, Welbeck è cresciuto nel settore giovanile del Brescia, esordendo anche in Serie B. Durante la sua carriera, ha maturato diverse esperienze sia all'estero che in Italia, vestendo le maglie di Nk Krka (Slovenia), Catanzaro e Catania. Nella stagione scorsa, ha vestito proprio la maglia degli etnei, totalizzando 26 presenze e 1 assist tra campionato, Coppa Italia Serie C e playoff. Alto 169 cm, Nana welbeck può essere impiegato sia come interno di centrocampo che come mediano. Manca solo l'ufficialità

Sempre in entrata, sembra in dirittura d'arrivo anche Francesco Bombagi dal Mantova. Il trequartista sarebbe ad un passo dal vestire la maglia della Lucchese. Nell'ultima stagione, il trequartista ha totalizzato 1 rete e 1 assist in 18 presenze con il Mantova, contribuendo alla promozione in Serie B. Nelle prossime ore potrebbe arrivare l'ufficialità.