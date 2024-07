Porta Elisa News



Mercato, linea verde per il centrocampo

lunedì, 8 luglio 2024, 16:22

E linea verde sia. Del resto, lo aveva annunciato lo stesso diesse Ferrarese nella sua prima conferenza stampa e i rumors che si legano sempre più alla Lucchese parlano di numerose trattative per far vestire il rossonero a giovani di belle speranze. A partire da Daniel Zoppi del Monza, centrocampista classe 2004, ma attenzione anche a Francesco Conti, anch'esso classe 2004 e anch'esso centrocampista. In questo caso, si tratterebbe di un prestito secco visto che il giocatore ha appena rinnovato con i blucerchiati sino al 2026.

Ma nel novero degli obiettivi della Lucchese vanno inseriti anche due prodotti del vivaio Empoli: il difensore classe 2005 Tommaso Brotini, che sembra davvero a un passo, e Francesco Vallarelli, classe 2005, centrocampista. Intanto, in questa settimana dovrebbero essere annunciate ufficialmente le operazioni di Fazzi (a Lucca già da gennaio) e forse anche di Antoni dal Tau, per il quale la trattativa ha subìto alcuni intoppi, visto che era partita oltre un mese fa, ma che si conta di chiudere.