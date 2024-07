Porta Elisa News



Mercato, Lucchese sulle tracce di Giovinco

mercoledì, 31 luglio 2024, 08:25

di gianluca andreuccetti

Si avvicina a piccoli passi l'inizio ufficiale della nuova stagione. Archiviato il ritiro al Ciocco, all'inizio di questa settimana la Lucchese si è ritrovata al campo sportivo di San Giuliano Terme per proseguire la fase di preparazione. In questi giorni a tenere banco è il calciomercato, con il ds Ferrarese che sta lavorando a pieno regime per regalare nuovi rinforzi a mister Gorgone.

Nelle prossime ore, dovrebbero essere ufficializzati sia Lorenzo Palmisani che Nana Welbeck. I due calciatori si sarebbero già aggregati ai rossoneri. In attacco invece, la Lucchese è chiamata a sostituire sia Guadagni che Russo, passati rispettivamente al Sorrento e al Livorno. Come raccolto dalla nostra redazione, uno dei nomi caldi in queste ore sarebbe quello di Giuseppe Giovinco. Un profilo di esperienza, che nell'ultima stagione ha vestito le maglie di Virtus Francavilla e Fermana. Nato a Torino il 26 settembre 1990, Giuseppe Giovinco è fratello di Sebastian, ex calciatore tra le altre della Juventus. In carriera può vantare più di 300 presenze in Serie C, con le maglie di Pisa, Carrarese, Imolese e Catania, per citarne alcune. Sebbene venga schierato prevalentemente come seconda punta, Giovinco può essere impiegato anche come esterno offensivo, trequartista o prima punta. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno degli sviluppi.

In mezzo al campo, resta possibile il ritorno di Simone Cangianiello. Il classe 2004 è stato aggregato al ritiro della prima squadra del Frosinone, con il neo tecnico Vivarini che starebbe valutando se integrarlo o meno alla rosa dei gialloblù. Nella stagione scorsa, Cangianiello si è ritagliato un ruolo da protagonista nella Lucchese, raccogliendo 42 presenze, condite da 2 assist e 1 rete.