Ritiro del Ciocco, ecco i convocati: ci sono anche Tumbarello e Botrini

sabato, 13 luglio 2024, 16:04

La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente la lista dei giocatori che partiranno per il ritiro pre-stagionale presso Il Ciocco. Domani, domenica 14 luglio, si svolgeranno i test fisici alla palestra Genesi insieme al preparatore atletico e a seguire le visite di rito, dopodiché è previsto il ritrovo presso Il Ciocco alle ore 18. Ecco i nomi dei giocatori convocati ad oggi, e che comprende anche due nomi non ancora ufficializzati con un comunicato, ovvero Tumbarello, che dunque ha accettato il rinnovo, e il giovane scuola Empoli Tommaso Botrini di cui da giorni si parlava con insistenza di un suo arrivo. Non ci sono invece Russo e Guadagni che sono in uscita.



1. Jacopo Coletta

2. Manuel Leone

3. Nicolò Fazzi

4. Alessio Sabbione

5. Malik Djibril

6. Elia Visconti

7. Vincent De Maria

8. Simone Magnaghi

9. Mario Ravasio

10. Francesco Fedato

11. Edoardo Antoni

12. Robert Gucher

13. Manuel Moschella

14. Babacar Ndiaye

15. Ettore Quirini

16. Daniel Zoppi

17. Giorgio Tumbarello

18. Andrea Gasbarro

19. Tommaso Botrini

20. Matteo Carnelos (PROVA)

21. Filippo Vinciguerra (PROVA)

22. Alessio Bertaso (PROVA)

23. Filippo Frison (PROVA)

24. Lorenzo Allegrucci (PROVA)



Lo staff tecnico della squadra sarà composto da:



* Giorgio Gorgone

* Emiliano Testini

* Giorgio Santarelli

* Simone Angeli

* Mirco Vignale

* Patrizio Ianni