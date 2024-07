Rizzo Pinna se ne va in B al Cosenza

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 6 luglio 2024, 15:20

Con il mercato che è aperto ufficialmente da sei giorni, nessuno nuovo inserimento è stato ancora effettuato. Eppure, c'è da rifare più di mezza squadra: il numero dei partenti, tra chi non rinnoverà e chi era in prestito, senza dimenticare alcuni "scontenti" che hanno contratti pluriennali, è molto consistente

venerdì, 5 luglio 2024, 18:48

Era stata la rivelazione dello scorso campionato e con i suoi gol aveva contribuito alla posizione finale in classifica della Lucchese. Philip Ankrah Yeboah, attaccante classe 2002 lo scorso annoin rossonero, ha firmato un contratto biennale con il Monopoli

venerdì, 5 luglio 2024, 17:55

Il numero uno rossonero in conferenza stampa: "Entro un mese il progetto per lo stadio, monitoriamo 4-5 attaccanti, ma non è facile. Sono un vincente e non ha importanza il budget: le cose le faccio con il cuore, per quanto si debba partire dal presupposto che chi spende di più...

giovedì, 4 luglio 2024, 15:31

Ultimo atto formale per la decadenza del progetto in consiglio comunale dopo le criticità emerse. L'assessore Barsanti: "Un percorso trasparente giunto inevitabilmente a conclusione – l'amministrazione guarda già al futuro accollandosi le spese necessarie e lavorando per giungere a un nuovo progetto"