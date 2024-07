Ufficiale: Gasbarro firma per i rossoneri

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 16 luglio 2024, 12:07

Giuseppe Guadagni non è più un giocatore della Lucchese: è la stessa società rossonera a renderlo noto con un comunicato, l'esterno, ormai vicino alla cessione al Sorrento, non era partito per il ritiro de Il Ciocco.

martedì, 16 luglio 2024, 08:15

L'imprenditore francese conferma l'interesse per la società rossonera: "Quando ci si interessa a una squadra di calcio ci vuole tempo, non è che si improvvisano queste cose, in ogni caso i dettagli verranno forniti in conferenza stampa. Mi sono rapportato direttamente con il presidente Bulgarella"

lunedì, 15 luglio 2024, 20:43

L'esterno sinistro rivela che l'interessamento della Lucchese è cominciato dopo l'amichevole della scorsa estate con il Tau: "Una storia piuttosto lunga, ma Lucca è stata la scelta finale. Presto per dare un giudizio sulla nostra squadra, ma l'impegno non mancherà"

lunedì, 15 luglio 2024, 18:37

I rossoneri sono giunti al Ciocco nella serata di ieri, ma solo oggi hanno iniziato a lavorare. Due le sedute odierne, e sarà così anche nei prossimi giorni, con i giocatori che hanno svolto lavoro in palestra alla mattina e sul campo il pomeriggio.