Ufficiale: Guadagni passa al Sorrento

martedì, 16 luglio 2024, 12:07

Giuseppe Guadagni non è più un giocatore della Lucchese: è la stessa società rossonera a renderlo noto con un comunicato, l'esterno, ormai vicino alla cessione al Sorrento, non era partito per il ritiro de Il Ciocco: ora è arrivata la firma per due anni con la società campana.

"La Lucchese 1905 – si legge in una nota – comunica che il calciatore Giuseppe Guadagni è passato a titolo definitivo al Sorrento Calcio 1945. La società ringrazia il giocatore per l'impegno e la professionalità dimostrate con la maglia rossonera durante questa stagione e gli augura le migliori fortune sportive e professionali".