Ufficiale: Russo rescinde

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 18 luglio 2024, 12:47

L'ufficialità sul portiere potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. L'operazione dovrebbe concludersi con la formula del prestito: il classe 2004 è pronto a riabbracciare mister Gorgone, avendo lavorato con lui durante l'esperienza con la Primavera del Frosinone

mercoledì, 17 luglio 2024, 19:53

Dopo giorni di indiscrezioni circa la trattativa tra gli emissari dell'imprenditore di origine francese Alain Pedretti e l'attuale dirigenza rossonera per il passaggio, ecco che la Lucchese esce allo scoperto: "Non accettiamo lezioni di moralità da nessuno. Non verranno più tollerati attacchi al club, ma se l’ostacolo a fare tutto...

martedì, 16 luglio 2024, 17:05

Il difensore era già al Ciocco a disposizione di mister Gorgone, ma da oggi é un nuovo calciatore a tutti gli effetti della Lucchese: per il classe 1995 c'è un contratto biennale

martedì, 16 luglio 2024, 12:07

Giuseppe Guadagni non è più un giocatore della Lucchese: è la stessa società rossonera a renderlo noto con un comunicato, l'esterno, ormai vicino alla cessione al Sorrento, non era partito per il ritiro de Il Ciocco.