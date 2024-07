Yeboah, addio

Altri articoli in Porta Elisa News

venerdì, 5 luglio 2024, 17:55

Il numero uno rossonero in conferenza stampa: "Entro un mese il progetto per lo stadio, monitoriamo 4-5 attaccanti, ma non è facile. Sono un vincente e non ha importanza il budget: le cose le faccio con il cuore, per quanto si debba partire dal presupposto che chi spende di più...

giovedì, 4 luglio 2024, 15:31

Ultimo atto formale per la decadenza del progetto in consiglio comunale dopo le criticità emerse. L'assessore Barsanti: "Un percorso trasparente giunto inevitabilmente a conclusione – l'amministrazione guarda già al futuro accollandosi le spese necessarie e lavorando per giungere a un nuovo progetto"

giovedì, 4 luglio 2024, 11:12

La Lega Pro ha reso pubblico il calendario della prossima edizione della Coppa Italia di Serie C: la Lucchese incontrerà nel primo turno la Pro Vercelli fuori casa in una data compresa tra il 10 e l'11 di agosto.

mercoledì, 3 luglio 2024, 17:51

Nella stagione appena trascorsa, Zoppi ha vestito la maglia del Monza U19, sempre nel massimo campionato a livello giovanile, totalizzando 25 presenze: la società rossonera lo ha messo nel mirino. Anche Muzio e Malva accostati alla Lucchese