Porta Elisa News



Zoppi, il nome nuovo per il centrocampo rossonero

mercoledì, 3 luglio 2024, 17:51

di gianluca andreuccetti

Sembra accendersi il calciomercato in casa Lucchese. Nelle ultime ore, sono diversi i nomi che sono stati accostati ai rossoneri, con il ds Ferrarese al lavoro per regalare a mister Gorgone nuovi giocatori in vista del ritiro al Ciocco, che inizierà tra due settimane. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a centrocampo la Pantera avrebbe messo nel mirino il centrocampista del Monza Daniel Zoppi. La trattativa è già avviata, con la Lucchese che potrebbe nei prossimi giorni chiudere per il suo arrivo.

Nato il 2 luglio 2004, Zoppi ha mosso i primi passi nel settore giovanile dell'Inter, per poi passare nel 2020. Dopo un breve ritorno in nerazzurro, nel 2022 è passato al Cesena, trovando poco spazio. Nella stagione 2022-23, ha totalizzato 1 rete in 2 presenze nel campionato di Primavera 1. Nella stagione appena trascorsa, Zoppi ha vestito la maglia del Monza U19, sempre nel massimo campionato a livello giovanile, totalizzando 1 rete in 25 presenze. Da un punto di vista tattico, sebbene nasca come centrocampista centrale, il classe 2004 può ricoprire all'occorrenza anche il ruolo di mezz'ala, terzino destro e ala sinistra o destra. Vedremo se nei prossimi giorni l'operazione andrà a buon fine.

Come detto, sono diversi i nomi accostati nelle ultime ore alla Lucchese. Secondo quanto riportato da TuttoC, in attacco i rossoneri sarebbero sulle tracce di due svincolati: nello specifico, stiamo parlando di Carmelo Muzio e Alessandro Malva. Il primo nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'AlbinoLeffe, segnando 4 reti in 40 presenze. Su di lui ci sarebbe da registrare anche l'interesse del Padova. Malva invece nell'ultimo anno si è messo in evidenza con il Tau Calcio in Serie D, mettendo a segno 10 reti. Il classe 2004 è cresciuto nel vivaio del Benevento.