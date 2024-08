Porta Elisa News



All'assalto del campionato

giovedì, 22 agosto 2024, 18:03

di gianluca andreuccetti

Finalmente si torna a parlare di calcio giocato. Domani sera alle 20:45, la Lucchese scenderà in campo a Pineto, nella prima giornata del campionato di Serie C. A livello di formazione sono diverse le incognite da risolvere, a partire dal modulo. Probabile che i rossoneri confermino come disposizione tattica il 3-5-2.

Tra i pali, non ci dovrebbero essere dubbi, con Palmisani che molto probabilmente scenderà in campo dall'inizio. In difesa, rimangono da valutare le condizioni fisiche di Frison, che potrebbe quindi lasciare spazio a Botrini. Ad affiancare il classe 2005, ci saranno Fazzi e Sabbione, gli unici sulla carta sicuri della titolarità. In mezzo al campo, Gorgone dovrà fare a meno ancora una volta di Gucher, fuori per infortunio.

Al centro, spazio a Welbeck in regia. L'ex Catania dovrebbe essere affiancato dalle mezze ali Tumbarello e Djibril. A sinistra, possibile conferma per Antoni, mentre a destra dovrebbe essere schierato Quirini, assente a Vercelli. In attacco, spazio alla coppia formata da Fedato e Costantino. Possibile partenza dalla panchina per Saporiti, carta che Gorgone potrebbe giocare a partita in corso. A spiccare è la mancata convocazione di Magnaghi, tra i possibili partenti in questi ultimi giorni di mercato.

Di seguito, la probabile formazione della Lucchese (3-5-2): Palmisani; Botrini, Sabbione, Fazzi; Antoni, Djibril, Welbeck, Tumbarello, Quirini; Fedato, Costantino