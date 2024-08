Mercato, De Maria verso la Giana Erminio

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 12 agosto 2024, 07:43

Per poterlo schierare la società avrebbe dovuto depositare una fideiussione aggiuntiva: Il monte ingaggi della Lucchese, infatti, non prevede l'inserimento di nuovi giocatori in lista che a due condizioni: o depositando una fideiussione aggiuntiva, o depennando alcuni degli ingaggi attualmente in carico

domenica, 11 agosto 2024, 20:25

Il tecnico: "La squadra di oggi aveva tante assenze, sono convinto che il direttore farà il massimo per aggiungere i tasselli. Chiaro che la squadra di oggi non è competitiva, ma quella di Vercelli non è la formazione che avremo a fine mercato.

domenica, 11 agosto 2024, 17:44

Rossoneri imbottiti di assenze all'esordio in una gara ufficiale in quel di Vercelli: vale il passaggio del turno in Coppa Italia. Mister Gorgone vara una formazione di emergenza con panchina cortissima. Occasioni da una parte e dall'altra, ma la gara non si sblocca sino al gol di Dell'Aquila

sabato, 10 agosto 2024, 16:44

Inizia ufficialmente la stagione 2024-25 per la Lucchese, che alle ore 18 scenderà in campo allo stadio "Silvio Piola" contro la Pro Vercelli, per la gara valida per il 1^turno della Coppa Italia Serie C. Tante le assenze tra i rossoneri: la probabile formazione