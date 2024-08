Porta Elisa News



Arriva Saporiti, confermato Frison

martedì, 6 agosto 2024, 14:49

La Lucchese annuncia due nuovi giocatori: sono il centrocampista Saporiti, da tempo nel mirino del disse Ferrarese, e il giovane difensore Frison che era arrivato in prova al Ciocco e che ha convinto mister Gorgone. Manuel Alagna passa all'Ascoli.

"La Lucchese 1905 - si legge nella nota - annuncia ufficialmente l'arrivo in Rossonero di Edoardo Saporiti. Il giocatore, classe 2001, è un trequartista molto duttile capace di giocare anche in fase di impostazione. Nel corso della sua carriera tra i professionisti, Saporiti ha vestito le maglie di Grosseto, Montevarchi, Torres e Potenza, totalizzando oltre 70 presenze e realizzando 6 gol e 5 assist. Il giocatore arriva in Rossonero a titolo definitivo dopo aver firmato un contratto che lo legherà alla Lucchese fino a giugno 2025. Benvenuto Edoardo e in bocca al lupo!".

"La Lucchese 1905 - si legge nella nota - annuncia ufficialmente l'arrivo in Rossonero del difensore Filippo Frison. Il giocatore, classe 2002, è cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, vincendo tre Coppa Italia Primavera e una Supercoppa Primavera. Tra i professionisti ha vestito la maglia del Fiorenzuola collezionando 14 presenze e un gol. Durante la fase di preparazione il ragazzo si è allenato e distinto agli ordini di mister Gorgone. Il giocatore ha firmato un contratto annuale fino a giugno 2025. Benvenuto Filippo e in bocca al lupo!".