Porta Elisa News



Costantino e Sabbione verso il recupero

mercoledì, 28 agosto 2024, 13:36

Continua la preparazione della Lucchese in vista della partita di venerdì contro il Gubbio. Sessione mattutina per gli uomini di Gorgone, che sono scesi in campo allo stadio di Saltocchio. Le due notizie positive sono sicuramente i rientri di Sabbione e Costantino, che sembrano aver recuperato dagli acciacchi avuti nei giorni scorsi. Entrambi si sono allenati in gruppo e vanno verso la convocazione in vista della sfida del Porta Elisa.

Nell'allenamento di ieri, Magnaghi ha rimediato una botta al costato e per questo motivo ha svolto un allenamento differenziato. Sebbene manchi ancora l'ufficialità, Alessandro Selvini si sta già allenando con il gruppo. Il classe 2004, in arrivo dal Frosinone, potrebbe essere convocato contro il Gubbio.