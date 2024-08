Porta Elisa News



Ferrarese: "Oggi firmano Gemignani e Giacchino. Servono altri tre elementi"

mercoledì, 21 agosto 2024, 12:13

di gianluca andreuccetti

Tra poco più di quarantotto ore la Lucchese farà il suo esordio a Pineto. Ultimi due giorni di preparazione per i rossoneri, che scenderanno in campo venerdì alle ore 20:45. L'obiettivo è quello di aprire al meglio un campionato che si preannuncia complicato. A tenere banco però è il calciomercato, con il direttore sportivo Ferrarese al lavoro per regalare a mister Gorgone nuovi rinforzi. Intervenuto ai nostri microfoni, il Ds ha fatto il punto sulle operazioni in entrata e in uscita della Lucchese.

Quanti giocatori mancano per completare la rosa?

"Purtroppo non siamo riusciti a concludere l'organico in vista dell'inizio del campionato. Abbiamo avuto molte difficoltà. Servono altri 2/3 giocatori importanti".

In vista della sfida d'esordio contro il Pineto, possono arrivare delle ufficialità?

"Oggi firmano Gemignani e Giacchino, ragazzo che durante il periodo di prova ha fatto bene. A meno di problemi, dovremmo averli entrambi a disposizione".

Oltre a Giacchino, ci sono altri ragazzi in prova che potrebbero essere tesserati?

"Stiamo valutando le condizioni fisiche di Pinto, che si sta allenando con noi. Viene da due infortuni importanti e quindi ne riparleremo più avanti. Dobbiamo completare la rosa".

Per quanto riguarda invece il mercato in uscita, ci sono delle novità?

"É chiaro che sul fronte cessioni, dovremmo fare qualcosa. Anche in questo caso, parliamo di situazioni complicate che dovremmo risolvere al più presto".

La Lucchese è stata sorteggiata in un girone di certo non tra i più semplici: chi vede tra le favorite per la vittoria finale?

"Ci sono tante squadre importanti e blasonate. Ai nastri di partenza, non vedo una squadra "schiacciasassi", come lo era ad esempio il Cesena lo scorso anno. Ternana e Ascoli hanno fatto un mercato di rilievo, così come la Spal. Il Perugia è una buona squadra".