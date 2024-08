Porta Elisa News



Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Pineto

domenica, 18 agosto 2024, 16:35

Il campionato 2024-2025 della Lucchese inizierà venerdì prossimo da Pineto, in provincia di Teramo, nello stadio intitolato a Mimmo Pavone e Alessandro Mariani. L'impianto della cittadina teramana di proprietà comunale è stato inaugurato nel 1973 e può contenere sino a 1500 spettatori.

E' stato ristrutturato e ampliato nello scorso anno, in occasione della promozione del Pineto in Serie C, per questo motivo la squadra ha dovuto disputare in campo neutro (a Pescara) la prima fase del torneo. Tre i settori presenti: una tribuna coperta e un settore ospiti. Il campo misura 105-68 metri e il fondo è in erba.

La gestione è a cura dell’ASD Accademia Pineto Calcio s.r.l. (collegata alla società calcistica) che lo scorso anno vinse il bando per i lavori di adeguamento per un importo pari a circa 700mila euro. Alessandro Mariani e Mimmo Pavone, a cui è intitolato l'impianto, sono due giovani sportivi pinetesi scomparsi alla metà degli anni Novanta. Lo scorso anno la Lucchese colse un pari per 1-1 su questo terreno.