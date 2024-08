Porta Elisa News



Lucchese, una settimana all'esordio ufficiale

domenica, 4 agosto 2024, 08:24

Sette giorni e poi si parte per la nuova stagione. Domenica prossima si inizia a fare sul serio con la Lucchese che scenderà in campo a Vercelli per il primo incontro ufficiale della stagione, valido per il turno eliminatorio della Coppa Italia. Sarà, come sempre, una gara secca e dunque dallo stadio Piola arriverà il primo verdetto dell'anno che a cominciare.

I rossoneri arrivano alla gara di Coppa Italia con sulle spalle gli allenamenti contro il Castelnuovo (che non aveva ancora iniziato a allenarsi) e la Fiorentina Primavera, ma non è da escludere che in settimana venga organizzata un'altra sgambata proprio per mettere minuti nelle gambe.

La Lucchese arriva al suo primo appuntamento ufficiale in versione cantiere aperto: alcuni nuovi giocatori devono ancora arrivare, e in questo senso si attendono novità, mentre sul piede di partenza ci sarebbero, tra gli altri, Gucher e una o due delle punte, ovvero Ravasio e Magnaghi, con Fedato che ha rinnovato anche se la società rossonera non lo ha ancora comunicato ufficialmente. Proprio in attacco si attende il colpo per rinforzare una rosa ancora scoperta in alcuni ruoli con il diesse Ferrarese che ha più volte dichiarato che servirà pazienza.