Mercato, Costantino è della Lucchese

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 7 agosto 2024, 19:05

Mentre si fa sempre più concreta la possibilità che Simone Cangianiello, lo scorso anno una delle note positive, torni alla Lucchese, Daniel Zoppi da giorni non si vede agli allenamenti e non ha partecipato alle amichevoli contro il Castelnuovo e la Fiorentina Primavera: per lui la rescissione sarebbe cosa ormai...

martedì, 6 agosto 2024, 14:49

La Lucchese annuncia due nuovi giocatori: sono il centrocampista Saporiti, da tempo nel mirino del disse Ferrarese, e il giovane Frison che era arrivato in prova al Ciocco e che ha convinto mister Gorgone. Alagna passa all'Ascoli

domenica, 4 agosto 2024, 08:24

Domenica prossima si inizia a fare sul serio con la Lucchese che attende ancora rinforzi e che scenderà in campo a Vercelli per il primo incontro ufficiale della stagione, valido per il turno eliminatorio della Coppa Italia

venerdì, 2 agosto 2024, 14:58

C'è anche Andrea Gemignani, difensore classe 1996 nativo di Lucca, sul taccuino del direttore sportivo rossonero. Gemignani, attualmente svincolato, era nella scorsa stagione all'Arzignano, dove ha collezionato 30 presenze