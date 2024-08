Porta Elisa News



Mercato, Ferrarese al lavoro per ampliare la rosa

domenica, 25 agosto 2024, 11:49

di gianluca andreuccetti

Archiviato il pareggio contro il Pineto, la Lucchese è già al lavoro in vista della sfida interna contro il Gubbio. Dopo aver osservato un giorno di riposo, i rossoneri torneranno in campo nel pomeriggio, a Saltocchio. Intanto, il Ds Ferrarese è al lavoro in vista dell'ultima settimana di mercato.

L'obiettivo rimane quello di completare una rosa, al momento, corta. In entrata, uno dei nomi accostati nelle ultime ore alla Pantera è quello di Daniel Dumbravanu. Il classe 2001 è fuori dal progetto della Spal e potrebbe completare il reparto difensivo. Su di lui, sarebbero attive anche Foggia e Torres. Nato in Moldavia, Dumbravanu è cresciuto nel vivaio del Genoa. Nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia del Messina, mettendo al referto 15 presenze. Il difensore ha già vestito la maglia della Lucchese, nella stagione 2021-22.

In attacco, rimane di moda il nome di Tonin (nella foto) della Juve Stabia. L'attaccante è stato convocato da Pagliuca per la sfida contro il Catanzaro, ma rimane al centro del mercato. Il classe 2001 potrebbe essere il partner ideale di Costantino, in avanti. In questi giorni potrebbe concretizzarsi anche l'arrivo di Gioielli dal Napoli. Rimangono in uscita sia Simone Magnaghi che Robert Gucher, entrambi non convocati contro il Pineto. Da aggiungere che il centrocampista austriaco al momento è ai box per un problema al ginocchio.

Nei giorni scorsi, la Lucchese ha salutato il giovanissimo Elia Giovannetti. Il classe 2006, tra le note positive dell'U19 dello scorso anno, giocherà con il Pisa in Primavera 2.