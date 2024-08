Porta Elisa News



Mercato, Gemignani alla firma, caccia a Tonin

martedì, 20 agosto 2024, 16:46

di gianluca andreuccetti

Rush finale di calciomercato per la Lucchese, che venerdì scenderà in campo per l'esordio in campionato a Pineto. Tra entrate e uscite, al momento, sono diversi i nomi in ballo. Partendo dagli acquisti, nelle prossime ore arriverà l'ufficialità di Andrea Gemignani. Il calciatore si sta allenando ormai da qualche settimana con i rossoneri. Il classe 1996, originario proprio di Lucca, può ricoprire il ruolo di terzino, sia a destra che a sinistra. Un elemento duttile, che andrebbe ad arricchire la rosa a disposizione di mister Gorgone.

Insieme a Gemignani, la Lucchese ha deciso di tesserare un altro ragazzo che era in prova, ovvero Gabriele Giacchino. Nato nel 2003, può vantare 97 presenze e 10 reti in Serie D, con le maglie di Casale e Asti. Giacchino potrebbe essere un alternativa valida a Saporiti, nel ruolo di trequartista. All'occorrenza però può ricoprire anche il ruolo di esterno d'attacco, sia a sinistra che a destra.

Sempre in attacco, rimane calda la pista che porta a Riccardo Tonin della Juve Stabia. Il 22 enne, arrivato durante questa sessione di mercato, potrebbe già lasciare i gialloblù. Nato nel 2001, Tonin è cresciuto nel settore giovanile del Milan. Nell'ultima stagione, ha totalizzato 5 reti e 6 assist in 35 presenze, con il Foggia. Vedremo se anche questa operazione si concretizzerà o meno. In mezzo al campo, tramonta il ritorno di Cangianiello, ad un passo dal Sorrento. Continua l'interessamento della Lucchese per Gioielli del Napoli, ma prima saranno necessarie delle uscite. Il Ds Ferrarese è al lavoro anche per rinforzare il reparto difensivo: nei giorni scorsi, ci sarebbe stato un sondaggio per Bassoli dalla Spal, ma niente di più.

Per quanto riguarda il capitolo cessioni, nelle prossime ore arriverà l'ufficialità dell'addio di De Maria. Il terzino, che ieri si è allenato regolarmente con la squadra, giocherà nella Giana Erminio. A dieci giorni esatti dalla fine del mercato, restano in uscita anche Gucher e Magnaghi.