Mercato, l'ultima idea per il centrocampo porta a Saporiti

venerdì, 2 agosto 2024, 09:02

Edoardo Saporiti: ecco l'ultima idea in casa rossonera per rinforzare il centrocampo. Il giocatore, l'ultima stagione nel Potenza, sarebbe tra gli obiettivi ravvicinati della Lucchese e del diesse Ferrarese. Classe 2001, vanta presenze nel Montevarchi, Grosseto, Torres. Resta da capire se l'eventuale suo arrivo – secondo l'esperto di mercato Gianluca di Marzio sarebbe ormai fatta – andrebbe a aggiungersi o meno a Bombagi.

Proseguono intanto le trattative per riportare, sempre a centrocampo, Cangianiello a Lucca. Mentre, per quanto riguarda l'attaccante, Ferrarese sta monitorando una rosa di nomi, ma, prima di tutto, serve che almeno uno, se non due, delle punte in rosa trovino una sistemazione.