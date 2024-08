Porta Elisa News



Mercato, per il centrocampo si torna a guardare a Gioielli

giovedì, 8 agosto 2024, 11:22

di gianluca andreuccetti

Si preannunciano giorni di mercato intensi per la Lucchese. Domenica, i rossoneri scenderanno in campo a Vercelli per il primo turno della Coppa Italia Serie C. Intanto, il Ds Ferrarese è al lavoro per completare la rosa, a partire dal centrocampo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la Pantera ha messo nel mirino Francesco Gioielli del Napoli.

Il classe 2004 era già stato accostato alla Lucchese durante il mercato invernale, con i partenopei che alla fine decisero di tenere il centrocampista. La svolta potrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana, con Gioelli che si starebbe avvicinando ai rossoneri. Nato a Quarto il 26 febbraio 2004, ha mosso i primi passi nel Boys Quarto, per poi passare al Napoli. Dopo aver fatto tutta la trafila del vivaio azzurro, nel 2021 Gioielli viene aggregato all'U19. Nell'ultima stagione, ha collezionato 8 reti e 1 assist in 26 presenze in Primavera 2, venendo convocato in prima squadra per la Supercoppa Italiana in Arabia saudita. Da un punto di vista tattico, può ricoprire sia il ruolo di mediano che quello di mezzala. Vedremo quindi nei prossimi giorni come si evolverà la situazione. In uscita, invece, da monitorare la situazione legata a Ravasio. L'attaccante, rientrato dal prestito al Sorrento, sarebbe vicino al Cittadella in Serie B.