Porta Elisa News



Mercato, per la difesa si guarda a Gemignani

venerdì, 2 agosto 2024, 14:58

C'è anche Andrea Gemignani, difensore classe 1996 nativo di Lucca, sul taccuino del direttore sportivo rossonero. Gemignani, attualmente svincolato, era nella scorsa stagione all'Arzignano, dove ha collezionato 30 presenze.

In precedenza, il difensore di scuola Empoli che predilige giocare sulla fascia destra, ha vestito anche le maglie di Livorno, Seregno, Sambenedettese e Alessandria. Per lui le trattative per l'arrivo in rossonero sarebbero decisamente a buon punto.