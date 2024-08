Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Mi è piaciuto lo spirito, ma dobbiamo crescere"

venerdì, 23 agosto 2024, 23:01

Giorgio Gorgone si accontenta del punto preso, più che altro per lo spavento finale, quella occasione avuta da Bruzzaniti, che poteva mandare all'aria tutta la gara tornado dall'Abruzzo con un pugno di mosche: "Sino a cinque minuti dalla fine avrei detto due punti persi, poi con l'occasione loro finale direi che va bene così. Bene la prima parte della ripresa, dobbiamo guardare al percorso di crescita. Costantino? Ha dato l'anima sino in fondo ma si vede che non è in condizione. E non dimentichiamo che avevano tanti debuttanti, ogni tanto dobbiamo guardare il bicchiere mezzo pieno, prendo tante cose positive, anche se eravamo contratti all'inizio".

"Differenze rispetto a Vercelli? In Coppa eravamo molto rimaneggiati – aggiunge – oggi ho visto una squadra più propositiva ma possiamo fare molto di più anche se dobbiamo essere oggettivi, peccato per alcune occasioni, anche quella di Fedato che è partito sottotono ma poi è cresciuto. Di stasera mi è piaciuto lo spirito, molto umile, una squadra che deve migliorare di settimana in settimana".