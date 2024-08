Porta Elisa News



Mister Gorgone: "I ragazzi hanno dato tutto, ma non è questa la squadra di fine mercato"

domenica, 11 agosto 2024, 20:25

Mister Gorgone è contento della prestazione, della grinta messa, ma certo la squadra va rinforzata e anche alla svelta: "Sono contento della prestazione atletica, è calata la Pro Vercelli, noi abbiamo dovuto fare quattro cambi forzata e per la squadra che eravamo oggi ai ragazzi non posso dire nulla. C'erano assenze con alcuni che sono infortunati, a partire da Tumbarello e Gucher, poi gli squalificati. Costantino? Non era utilizzabile, De Maria anche lui infortunato e Magnaghi anche lui qualche problema. Mi paiono assenze pesanti, ma ho visto grande sacrificio. Qualcosa di buono ho visto anche a livello tattico, se devo analizzare la formazione c'erano solo Visconti e Sabbione come titolari dello scorso anno: oggettivamente di più non si poteva fare con quattro cambi, tre 2005 e uno 2007 tutti debuttanti".

"La squadra di oggi aveva tante assenze, sono convinto che il direttore farà il massimo per aggiungere i tasselli. Chiaro che la squadra di oggi non è competitiva, ma quella di Vercelli non è la formazione che avremo a fine mercato. L'obiettivo? Cercheremo di scendere in campo per vincere tutte le partite, ma siamo ancora lontani, come competitività, rispetto allo scorso anno dove potevamo obiettivamente ,portare a casa qualcosa di più. Oggi siamo più indietro e abbiamo perso giocatori, sono contento di chi è rimasto e di chi è arrivato ben sapendo degli sforzi che ha fatto la società per colmare le situazioni debitorie. Onoreremo la maglia, anche oggi avevamo oltre 100 persone al seguito, ma in questo momento la Lucchese deve navigare a vista. Non posso illudere le persone. E poi la squadra dirà la sua. Cosa vuole dire dire la sua? Scendere in campo sempre per provare a vincere e cercare di colmare i limiti con il passare del tempo".