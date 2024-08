Porta Elisa News



Poca qualità, tanto impegno

venerdì, 30 agosto 2024, 23:22

Palmisani 6,5: Sbroglia diverse situazioni imbarazzanti con uscite spericolate che mettono in mostra un coraggio e una spavalderia da portiere sudamericano, ma si fa apprezzare anche con una parata in volo che evita il raddoppio del Gubbio.

Quirini 6: Vanifica costantemente la corsa generosa e i tagli a disordinare la difesa avversaria con errori in rifinitura; è difficile giudicare la sua prova, perché è chiamato dalle carenze tecniche della rosa a responsabilità che non corrispondono alle sue qualità migliori.

Antoni 6: Intraprendente, si vede che se innescato può creare situazioni interessanti in avanti, però è di fatto una delle pochissimi soluzioni offensive rossonere e non è difficile per gli ospiti accerchiarlo e tenerlo a bada: mancano i diversivi per smarcarlo e, in ripartenza, mancano i piedi per trovarlo con lanci lunghi negli spazi in cui si getta con ardore.

Sabbione 6,5: Con le buone o con le cattive dove c'è lui non si passa; sembra uno dei leader della squadra, certamente non gli manca la personalità.

Gasbarro 5: Centrale di sinistra fa vedere cose migliori quando si spinge avanti e imposta che in fase difensiva, sempre traballante con avversari che gli scappano troppo spesso alle spalle; rovina la partita con una entrata da dietro in area che definire inutile è riduttivo: l'avversario, spalle alla porta, stava uscendo dall'area di rigore.

Fazzi 6,5: Occupa il centro destra della difesa a tre rossonera senza sbavature e cerca anche di farsi sentire dai compagni spingendosi in avanti in cerca della rimonta, che sfiora con una pregevole giocata di volo deviata in angolo.

Welbeck 6: Centrocampista di interdizione, dà una grossa mano a una difesa che è comunque piuttosto statica; In imbarazzo quando c'è da costruire o lanciare per i compagni, è chiaro che la sua prerogativa è recuperare palloni.

Tumbarello 6: Corsa e impegno come al solito non si discutono, deve anche svolgere compiti di regia ma, bloccate la fasce laterali, il giropalla non può che essere sterile perché un legame fra centrocampo e attacco questa sera, nella Lucchese, non esisteva proprio.

Costantino 6: Quando la Lucchese porta il pallone in area lui c'è e sfiora il gol, il problema è che il pallone in area ci arriva pochissimo.

Visconti 5,5: Prestazione piuttosto anonima condita da alcuni errori in appoggio sinceramente non all'altezza delle sue qualità; sostituito.

Fedato 5,5: Seconda punta a supporto di Costantino quando la Lucchese si spinge in avanti, si sposta a destra in fase di contenimento; la coppia d'attacco della Lucchese, comunque, gioca sempre in inferiorità numerica e, inoltre, arrivano pochissimi palloni; certo non è che lui se li vada a cercare.

Selvini 6: Prende il posto di Fedato e si pensava che il suo ingresso potesse apportare dinamicità al gioco, ma conclude poco; voto di incoraggiamento al debutto, è chiaro che si deve ambientare e conoscere i compagni.

Saporiti 6: Prende il posto di Visconti e fa subito vedere un paio di obbrobri in appoggio, Sabbione se lo mangia, però si muove e si propone, si intravede la propensione da rifinitore, creatore di gioco insomma, e finalmente si crea un legame fra gli attaccanti e Costantino entra in partita.

Gemignani s.v.