Costantino si presenta bene

venerdì, 23 agosto 2024, 23:56

Palmisani 6,5: Desta buona impressione e si fa trovare pronto le rare volte in cui il Pineto si rende pericoloso.

Quirini 6: Solita sostanza e grande corsa sulla fascia arricchita da inserimenti che fanno male ai padroni di casa; peccato che sia approssimativo in fase conclusiva.

Antoni 7: Debutta con personalità fra i professionisti risultando una spina nel fianco degli abruzzesi; da rivedere in rifinitura e quando c'è da concretizzare.

Sabbione 6,5: Leader della difesa a tre impostata da Gorgone, tiene a bada senza problema gli avversari.

Frison 6: Diligente, svolge il suo compito senza problemi, d'altra parte gli avversari non gli pongono di fronte grandi difficoltà.

Fazzi 6: Controlla la sua zona di campo con ordine e senza commettere errori; come Frison, rimane bloccato in difesa senza mai proporsi o supportare il gioco offensivo.

Welbeck 6,5: Mediano davvero rognoso, rovina la giornata a chiunque tenti di costruire qualcosa nel centrocampo del Pineto; grande aiuto alla difesa, si vede poco in avanti.

Tumbarello 6,5: Partita di grande corsa e sostanza, si deve anche sobbarcare l'onere di inventare gioco e lo fa con discreti risultati; impreciso man mano che ci si avvicina alla porta avversaria.

Costantino 6: Pur in ritardo di condizione fa intravedere qualità e movimenti da centravanti navigato di categoria; palloni da ribadire in porta, però, non ne arrivano.

Visconti 6: Da mezzala sinistra duetta con Antoni facendo vedere le cose migliori della serata per quanto riguarda la Lucchese, però partecipa anche lui alla sagra dei gol sbagliati e cala vistosamente alla distanza.

Fedato 6: Voto di stima, ci mette troppo ad entrare in partita, ma quando lo fa si rende pericoloso e offre ottime intuizioni per i compagni; impreciso anche lui quando c'è da far gol, col suo tasso tecnico in questo contesto di squadra c'è grande bisogno che alzi il suo rendimento sottoporta.

Saporiti, Djibril, Giacchino s.v.